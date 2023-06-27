رومانو: لوكاس هيرنانديز قريب من الانضمام لباريس

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت عن اقتراب لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ من التوقيع لباريس سان جيرمان.

وفقا لرومانو فإن رغبة لوكاس هي الانضمام لباريس سان جيرمان وقد اتفق على البنود الشخصية بالفعل والمفاوضات حاليا تسير نحو المراحل النهائية بين بايرن ميونيخ وباريس.

إدارة بايرن ميوينيخ لا ترغب في بيع اللاعب ولكنهم أيضا قد قرروا إما أن يوقع عقدا جديدا أو يتم بيعه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتشعر إدارة باريس سان جيرمان بالتفاؤل حول إمكانية إتمامهم للصفقة خلال فترة قريبة.

وغاب لوكاس هيرنانديز عن الملاعب منذ شهر ديسمبر الماضي بعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع فرنسا في كأس العالم 2022.

صاحب الـ 27 عاما يلعب مع بايرن ميونيخ منذ 2019 بعد أن انضم قادم من صفوف أتليتكو مدريد.

وتوج لوكاس مع بايرن بالدوري الألماني 4 مرات كأس السوبر الألماني مرتين ومرة لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.