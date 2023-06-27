تقرير سعودي: النصر يتخلى عن لويس جوستافو

قرر نادي النصر التخلي عن خدمات البرازيلي المخضرم لويس جوستافو بعد موسم واحد فقط من انضمامه.

لويز جوستافو النادي : النصر النصر

وانضم جوستافو لنادي النصر خلال الصيف الماضي قادما من فنربخشة التركي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة النصر أبلغت لويس جوستافو بعدم رغبتها في تمديد عقده لموسم جديد.

وأوضحت التقارير أن إدارة النصر ستدفع نحو 200 ألف دولار نظير تجاهل تفعيل بند استمرار جوستافو.

وكان جوستافو قد وقع على عقد لمدة موسم واحد مع النصر مع أفضلية التمديد لموسم إضافي.

صاحب الـ35 عاما شارك مع النصر خلال الموسم الحالي في 32 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.

جوستافو لعب في صفوف فنربخشة بين 2019 و2022، وخاض بقميصه 97 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ويمتلك جوستافو مسيرة سابقة ناجحة في الملاعب الألمانية رفقة هوفنهايم وبايرن ميونيخ وفولفسبورج، قبل أن يلعب في صفوف أوليمبيك مرسيليا الفرنسي.

وفاز جوستافو رفقة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا 2013 في موسم الثلاثية التاريخية.

كما حصد بقميص فولفسبورج لقبي كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

وساهم في وصول مرسيليا لنهائي الدوري الأوروبي 2018 الذي خسره الفريق الفرنسي أمام أتليتكو مدريد.

ويمتلك جوستافو 41 مباراة دولية مع منتخب البرازيل بين 2011 و2016.

لاعب الوسط الأعسر ساهم بشكل كبير في تتويج بلاده بكأس القارات 2013 بمشاركته في كل دقائق البطولة.

كما شارك في 6 من أصل 7 مباريات خاضتها البرازيل في كأس العالم 2014 على أراضيها.