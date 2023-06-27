إلى إيطاليا على خطى والده.. رومانو: يوفنتوس أتم اتفاقه مع ليل للتعاقد مع تيموثي وياه

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 12:21

كتب : FilGoal

تيموثي وياه - أمريكا أمام ويلز

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت عن حسم يوفنتوس لصفقته الأولى للموسم المقبل.

وفقا لرومانو فإن يوفنتوس قد أتم اتفاقه مع ليل للتعاقد مع تيموثي وياه لاعب الفريق مقابل 12 مليون يورو.

يوفنتوس كان قد اتفق مع اللاعب بالفعل على البنود الشخصية وسيوقع على عقد طويل الأمد.

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وسيصل وياه إلى إيطاليا خلال الأسبوع الحالي للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على العقود.

تيموثي هو نجل نجم منتخب ليبيريا السابق ورئيس جمهورية الدولة حاليا جورج وياه وهو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية.

ويذهب تيموثي إلى إيطاليا على خطى والده الذي توج بالكرة الذهبية برفقة ميلان الإيطالي.

وعلى خلاف والده فإن تيموثي يلعب بقميص منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وليس منتخب ليبيريا.

صاحب لـ 23 عاما انتقل إلى ليل قادما من باريس سان جيرمان في 2019.

وشارك وياه مع ليل في 107 مباراة وخلالهم سجل 8 أهداف وصنع 8 آخرين وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

ولعب وياه مع منتخب أمريكا 29 مباراة دولية وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

اللاعب الأمريكي قد يكون هو أول صفقات يوفنتوس استعدادا للموسم المقبل.

تيموثي وياه - أمريكا أمام ويلز
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