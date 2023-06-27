عبد المجيد: نعد الجماهير بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.. وميكالي يعمل بكل جهده

شدد حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر الأولمبي على أن الفريق قد تعاهد على تحقيق الفوز خلال بداية من مواجهة مالي المقبلة.

وافتتح منتخب مصر مواجهاته في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالتعادل مع النيجر بدون أهداف في مباراة شهدت تصدي القائم والعرضة لـ 5 فرص.

وقال عبد المجيد عبر قناة أون تايم سبورتس: "أغلقنا ملف مباراة النيجر ونعمل حاليا على التجهيز لمباراة مالي، صادفنا سوف توفيق في المباراة الماضية وأهدرنا الكثير ولكننا تعادلنا وقدر الله وماشاء فعل وفي النهاية المهم هو أننا لم نخسر وأنتم ترون أننا نظهر بشكل جيد في الملعب حتى لو لم نسجل".

واستمر "نفكر حاليا في المباراة المقبلة وتعاهدنا على تحقيق الفوز لكي نمر من تلك المرحلة، سنواجه فريق قوي ولكننا نحترمه وسنحاول تنفيذ تعليمات المدرب".

وتابع "روجيرو ميكالي يعمل بكل جهده وتركيزه معنا ويعمل بشكل ممتاز ونتمنى تحقيق وتنفيذ ما يطلبه منا وأتينا هنا من أجل العودة باللقب".

وأتم "نعد الجماهير يتحقيق الفوز في المباريات المقبلة ولكن الأهم أن يقفوا خلفنا ولا يعطونا أي تعليقات سلبية خلال تلك الفترة المهمة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالي غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب مالي كان قد حقق الفوز في المباراة الأولى على الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة لدورة الألعاب الأولمبية 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مع منتخب من قارة أخرى على التأهل.