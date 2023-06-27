ديلي ميلي: أهلي جدة يغري محرز بـ 5 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

هدف رياض محرز مع مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

قدم نادي أهلي جدة السعودي عرضا مغريا للجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي لضمه هذا الصيف.

ويمتد عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أهلي جدة عرض على رياض محرز راتب يعادل 5 أضعاف راتبه الحالي مع مانشتسر سيتي.

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وأوضحت التقارير أن الأهلي السعودي عرض على محرز الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني في عقد يمتد لموسمين.

وأشارت إلى أن النجم الدولي الجزائري يحصل على 8.5 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي في الوقت الحالي مع مانشستر سيتي.

الصحيفة ذكرت أن محرز، الذي يقضي حاليا عطلة في جنوب فرنسا، مهتم بإنهاء مسيرته الاحترافية في السعودية.

وشددت على أن أهلي جدة يعمل بقوة على حسم الصفقة بعدما أتم الاتفاق مع الثنائي إدوارد ميندي حارس تشيلسي وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق.

محرز صاحب الـ 32 عاما قدم موسما تاريخيا مع مانشتر سيتي بعد الفوز بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وشارك محرز خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

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