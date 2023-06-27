محمد بسام: طموحنا الحصول على كأس الرابطة.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

محمد بسام

شدد محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على أن طموح فريقه في تحقيق لقب كأس الرابطة حق مشروع.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بدور نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وتأهل سيراميكا كليوباترا للمباراة النهائية لمواجهة المصري الذي حقق الفوز على فيوتشر بنفس السيناريو.

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وقال بسام عبر قناة النهار: "نستحق التواجد في نهائي كأس الرابطة. تحقيق النادي واللاعبين لقب البطولة حق مشروع خاصة بعدما صادفنا سوء توفيق خلال الموسم الحالي".

وأضاف " الفريق يقدم مستويات جيدة للغاية لكن النتائج لا تعبر عن ذلك. تأهلنا لنهائي كأس الرابطة يدخلنا بطولة الدوري بمعنويات مرتفعة للغاية".

عروض الأهلي والزمالك

وعن رغبة الأهلي والزمالك لضمه في الموسم المقبل كشف "لم يحدث أي تواصل معي من جانب الأهلي والزمالك. لموسم الماضي كان هناك عرضا من الزمالك، وقبل الماضي كانت الاتصالات من القطبين".

وشدد "عرض سيراميكا كان أفضل من عرض القطبين، لذلك وافق نادي طلائع الجيش على رحيلي. أشعر بالسعادة لتواجدي داخل نادي سيراميكا كليوباترا، وقرار رحيلي في يد مجلس إدارة النادي".

سيراميكا كليوباترا تعاقد مع محمد بسام لمدة 5 مواسم قادما من طلائع الجيش بداية الموسم الجاري بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي والزمالك.

سيراميكا كليوباترا محمد بسام
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