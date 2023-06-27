مواعيد مباريات الثلاثاء 27 يونيو 2023.. الزمالك في الدوري وكأس إفريقيا تحت 23 عاما

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 10:37

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي مع أحمد ميهوب - الزمالك ضد غزل المحلة

تعود اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 منافسات مسابقة الدوري العام من جديد بمواجهة مرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة مساء اليوم في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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الزمالك × غزل المحلة

يلعب الزمالك أمام غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها محمد البوشي.

كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

يشهد اليوم افتتاح منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

الكونغو الأوليمبي × غينيا الأوليمبي .. في تمام الساعة الثامنة مساء.. ويذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

المغرب الأوليمبي × غانا الأوليمبي .. في تمام الساعة الحادية عشر مساء.. ويذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري التونسي

الترجي × الإفريقي.. في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.. وتذاع المبارة على قناة الكأس 1.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
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