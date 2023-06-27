خبر في الجول - محامي فراس شواط يبلغ الإسماعيلي بفسخ تعاقد اللاعب

أبلغ علي العباسي المحامي التونسي الخاص بـ فراس شواط النادي الإسماعيلي بفسخ تعاقد لاعبه بشكل نهائي.

فراس شواط النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن محامي المهاجم التونسي أرسل إلى الإسماعيلي عبر البريد الإلكتروني خطابا بفسخ تعاقد فراس شواط بشكل نهائي بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

ويستعد فراس شواط حاليا للسفر إلى تونس بعدما أبلغ الإسماعيلي بفسخ التعاقد.

من جانبه يسعى مسؤولي اللجنة الفنية في الإسماعيلي للبحث عن حل لهذه الأزمة عن طريق التواصل مع وكلاء اللاعب في القاهرة.

وذلك من أجل تجنب تعرض الإسماعيلي لأي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يشارك فراس شواط في مران الإسماعيلي بناء على طلب محاميه علي العباسي لحين معرفة موقف النادي من مستحقات اللاعب المتأخرة.

وكشف علي عباسي محامي اللاعب في وقت سابق لـFilGoal.com عن استياء المهاجم التونسي بمخالفة بنود التعاقد وعدم حصوله على مقدم التعاقد حتى الآن.

وانضم فراس شواط إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الحالي ونجح في المساهمة في 10 أهداف خلال 21 مباراة خاضهم في الدوري.

وقال علي عباسي محامي اللاعب لـ FilGoal.com: "ينص التعاقد بين فراس شواط والإسماعيلي على حصول اللاعب لمقدم تعاقد بقيمة 40 ألف دولار ولم يحصل عليه حتى الآن".

وأضاف "تم وعد اللاعب بالحصول على مقدم التعاقد أكثر من مرة ولكن أبلغه يحيى الكومي رئيس النادي بانتظار البطاقة الدولية وعندما وصلت لم يحصل على المقدم أيضا".

وكشف "شواط لم يحصل سوى على 90 ألف دولار فقط من عقده مع الإسماعيلي وتم رفع شكوى لفسخ التعاقد".

وأوضح "أرسلنا إنذارا لنادي الإسماعيلي يوم 9 يونيو ويحق للاعب فسخ تعاقده والتوقيع مع أي نادي خارج مصر".

واختتم تصريحاته "تعاقد فراس شواط مع الإسماعيلي ثلاثة مواسم وسيطالب بقيمة تعاقده كاملة وسيتقدم بشكوى لإيقاف القيد في النادي".