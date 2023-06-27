الإسماعيلي يعلن إيقاف ثنائي الفريق حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن نادي الإسماعيلي إيقاف ثنائي الفريق محمد مخلوف وعمر الوحش حتى نهاية الموسم.

محمد مخلوف

النادي : الإسماعيلي

عمر الوحش

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وأشار النادي إلى أن كل لاعب سيتم تغريمه 100 ألف جنيه بالإضافة للإيقاف.

وتأتي عقوبة اللاعبان بسبب سوء السلوك الذي بدر منهما عقب نهاية مران اليوم.

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وشارك مخلوف منذ بداية الموسم مع الإسماعيلي في 16 مباراة سجل خلالهم هدفا واحدا، بينما شارك الوحش في 17 مباراة.

وجاء الإيقاف بناء على قرار حمزة الجمل مدرب الفريق وأحمد العجوز رئيس اللجنة الفنية بالنادي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن غزل المحلة صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

محمد مخلوف عمر الوحش الإسماعيلي
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