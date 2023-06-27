في الجول يكشف تطورات أزمة فراس شواط مع الإسماعيلي

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 00:11

كتب : عمرو نبيل

فراس شواط

تطورت الأزمة بين فراس شواط ونادي الإسماعيلي بسبب أزمة المسحتقات المالية المتأخرة للمهاجم التونسي لدى الدراويش.

فراس شواط

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن علي العباسي المحامي التونسي الخاص بـ فراس شواط أبلغه بعدم المشاركة في مران الإسماعيلي الجماعي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وأنه في حالة عدم سداد الإسماعيلي لمستحقاته المالية سيتم فسخ التعاقد بشكل رسمي.

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وكشف علي عباسي محامي اللاعب في وقت سابق لـFilGoal.com عن استياء المهاجم التونسي بمخالفة بنود التعاقد وعدم حصوله على مقدم التعاقد حتى الآن.

وانضم فراس شواط إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الحالي ونجح في المساهمة في 10 أهداف خلال 21 مباراة خاضهم في الدوري.

وقال علي عباسي محامي اللاعب لـ FilGoal.com: "ينص التعاقد بين فراس شواط والإسماعيلي على حصول اللاعب لمقدم تعاقد بقيمة 40 ألف دولار ولم يحصل عليه حتى الآن".

وأضاف "تم وعد اللاعب بالحصول على مقدم التعاقد أكثر من مرة ولكن أبلغه يحيى الكومي رئيس النادي بانتظار البطاقة الدولية وعندما وصلت لم يحصل على المقدم أيضا".

وكشف "شواط لم يحصل سوى على 90 ألف دولار فقط من عقده مع الإسماعيلي وتم رفع شكوى لفسخ التعاقد".

وأوضح "أرسلنا إنذارا لنادي الإسماعيلي يوم 9 يونيو ويحق للاعب فسخ تعاقده والتوقيع مع أي نادي خارج مصر".

واختتم تصريحاته "تعاقد فراس شواط مع الإسماعيلي ثلاثة مواسم وسيطالب بقيمة تعاقده كاملة وسيتقدم بشكوى لإيقاف القيد في النادي".

وسجل فراس شواط سبعة أهداف وصنع 3 آخرين خلال 21 مباراة خاضهم مع الإسماعيلي في الدوري.

وشارك شواط يوم 8 يونيو الماضي في آخر مباراة خاضها الإسماعيلي في الدوري وانتهت بخسارة الدراويش بهدف دون مقابل.

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