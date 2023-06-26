طولان: خرجنا من كأس مصر بهدف غير أخلاقي.. وأطالب بحكام دوليين في مواجهة طلائع الجيش

طالب حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا بتعيين حكاما دوليين لمباراة فريقه المقبلة ضد طلائع الجيش.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بدور نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وتأهل سيراميكا كليوباترا للمباراة النهائية لمواجهة المصري الذي حقق الفوز على فيوتشر بنفس السيناريو.

وقال طولان عبر قناة صدى البلد: "نصل للمرمى بالكثير من الفرص ولكننا لا نسجل الأهداف، عملية التهديف لا تزال بحاجة لبعض التطور ولكن اليوم الحمد لله كوفئنا بسبب المجهود الذي بذله اللاعبين والالتزام الذي أظهروه وأحييهم على ذلك وأتمنى أن يكلل الله مجهودهم من خلال التتويج باللقب".

وتابع "في بداية مشواري مع سيراميكا كليوباترا كان هناك بعض المعاناة وبذلنا كجهود كبير ومع التكرار والتدرب المستمر من خلال المحاضرات والتدريب تمكنوا من الاستجابة بنسبة قد تصل إلى 70% مما نريد الوصول إليه".

وواصل "عندما جلست مع إدارة سيراميكا كليوباترا حددنا هدفنا الأساسي من الموسم وكان استمرار الفريق في الدوري الممتاز.

وشدد "خرجنا من كأس مصر بهدف غير أخلاقي لأن المقاولون سجل في مرمانا أثناء سقوط اثنين من لاعبينا".

وأكمل "أغلقت ملف كأس الرابطة بمجرد انتهاء المباراة لأننا سنلعب مباراة أهم في الدوري ضد طلائع الجيش".

وأضاف "الصراع على الهبوط عنيف جدا وهناك تقارب في عدد النقاط وكل نقطة ستكون فارقة بشكل أساسي وأنا أناشد لجنة المسابقات بتعيين حكام دوليين للمباراة وأن يتم اختيارهم بعناية لكيلا يحدث أي مشاكل وأن يحصل فقط كل فريق على حقه ولا أكثر من ذلك".

وأتم "أحمد ياسر ريان مصاب بإصابة شديدة جدا وأنا حزين من أجله".

وسيلتقي سيراميكا كليوباترا في مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.