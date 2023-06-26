الثالثة لكل فريق.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وغزل المحلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور كحكم لمباراة الزمالك وغزل المحلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة غدا الثلاثاء في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

وسيقود الغندور المباراة برقة كل من هاني عبد الفتاح ونور سعيد كمساعدين ومحمود دسوقي كحكم رابع.

وسيتولى هشام القاضي ومحمود عبد السميع التحكيم من غرفة الفيديو.

ويقود الغندور المباراة الثالثة لكل فريق منذ بداية الموسم الحالي.

مع الغندور فاز الزمالك على طلائع الجيش برباعية دون مقابل وعلى حرس الحدود بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما فاز غزل المحلة على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل وخسر من طلائع الجيش بهدف دون مقابل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ 16 المؤدي للهبوط بفارق الأهداف عن أسوان وطلائع الجيش صاحبا المركز الـ 14 والـ 15.