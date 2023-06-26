تقرير سعودي: النصر أتم اتفاقه مع إنتر لضم بروزوفيتش

توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع إنتر ميلان للتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لصحيفة الإخبارية السعودية.

الصحيفة أشارت إلى أن الاتفاق بين الناديان واللاعب قد تم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

صحيفة كالتشيو ميركاتو أشارت إلى إنتر سيحصل على 23 مليون يورو من أجل بيع اللاعب، بينما سيحصل بروزوفيتش على 60 مليون يورو خلال 3 مواسم.

صاحب الـ 30 عاما يتبقى في عقده 3 مواسم مع فريق إنتر ميلان.

وشارك بروزوفيتش مع إنتر خلال الموسم الحالي في 40 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 6 آخرين.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب قبل الاهتمام السعودي.

ويلعب بروزوفيتش مع إنتر ميلان منذ عام 2016 وأسهم خلال تلك الفترة في تتويج الفريق بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرتين بالإضافة للدوري الإيطالي في مرة واحدة.

ويمتلك بروزوفيتش مع منتخب كرواتيا ميدالية فضية لكأس العالم 2018 وبرونزية كأس العالم 2022 بالإضافة للحصول على المركز الثاني في دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.