أحدهما محمد صلاح من بسيون نجريج.. من هو ثنائي الزمالك الشاب في قائمة مباراة المحلة

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 21:52

كتب : إبراهيم رمضان

علي ياسر - محمد صلاح زكي - ثنائي فريق شباب الزمالك

ضم خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ثنائي فريق الشباب مواليد 2003 لقائمة فريقه في مواجهة غزل المحلة بسبب الغيابات في خط الهجوم.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة 32 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام غدا الثلاثاء في استاد القاهرة.

وظهر ثنائي الهجوم الشاب محمد صلاح زكي وعلي ياسر في قائمة الزمالك للمباراة.

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ويقدم لكم FilGoal.com المزيد من المعلومات عن ثنائي الزمالك الشاب.

محمد صلاح زكي

مهاجم فريق 2003 من مواليد محافظة الغربية مركز بسيون قرية نجريج.

تاريخ الميلاد: 20 أغسطس 2003.

تم اختياره في اختبارات الزمالك منذ 5 سنوات من قبل أحمد عبد الرؤوف وعصام عبده وتم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى لفترة قصيرة في الموسم الماضي بعد انضمامه لفريق الأمل.

ويلعب في مركزي قلب الهجوم والجناح.

على ياسر

مهاجم فريق 2003 في الزمالك من مواليد محافظة المنصورة مركز السنبلاوين.

تاريخ الميلاد: 25 مايو 2003.

انضم للزمالك في عام 2018 وتم تصعيده مع كارتيرون للفريق الأول خلال مباريات كأس الرابطة.

سبق له اللعب لفريق الشباب في نادي الأهلي السعودي موسم 2014-2015.

تم اختياره في اختبارات الناشئين عن طريق أحمد عبد الرؤوف وعصام عبده.

وانضم لقائمة الزمالك في مباراة إيسترن كومباني الأخيرة في الدوري الموسم الماضي.

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