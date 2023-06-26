محمد قدوس يحصل على جائزة لاعب العام في غانا

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 21:34

كتب : FilGoal

محمد قدوس - أياكس

حصل محمد قدوس لاعب أياكس أمستدرام الهولندي على جائزة أفضل لاعب في غانا لموسم 2022/2023.

محمد قدوس

النادي : أياكس

أياكس

وحصل صاحب الـ 22 عاما على الجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال الموسم الحالي شارك قودوس مع أياكس في 42 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 18 هدفا وصنع 7 آخرين.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري سلة - منتخب الناشئين بطلا لكأس العرب بالفوز على تونس قائمة الزمالك - ثنائي هجوم الشباب يظهر أمام غزل المحلة.. واستمرار غياب عواد منتخب مصر يواجه تونس وديا في شهر سبتمبر

ولعب قدوس 21 مباراة دولية بقميص منتخب غانا وسجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وشارك قدوس مع غانا في نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر وسجل هدفين خلال البطولة.

ويأتي تتويج قدوس بالجائزة في ظل أخبار اهتمام برايتون الإنجليزي بضمه.

وفقا لصحيفة لديلي ميل فإن نادي برايتون يرغب في التعاقد مع اللاعب الغاني لتعويض الرحيل المحتمل لكايسيدو الذي ارتبط اسمه بالانضمام لتشيلسي وأرسنال.

وأنهى برايتون الموسم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والمؤهل للمشاركة بالدوري الأوروبي وهي نفس البطولة التي سيشارك بها أياكس فريق قدوس الحالي الذي أنهى الدوري الهولندي في المركز الثالث.

محمد قدوس غانا برايتون أياكس
نرشح لكم
أوتريخت يعلن التعاقد مع زيدان إقبال وكيل كايسيدو لـ في الجول: مانشستر يونايتد لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب لو باريزيان: إما التجديد أو الرحيل.. باريس ينتظر قرار مبابي ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي على نهج مونديال قطر.. لو باريزيان: منع المشروبات الكحولية في أولمبياد باريس 2024 فريتز شميد.. مدرب ناشئي الزمالك الجديد الباحث عن حل لفوضى كرة القدم جوندوجان: لن أنسى اللعب تحت قيادة جوارديولا.. ومانشستر سيتي حقق كل أحلامي بوليسيتش يؤكد رغبته في الرحيل عن تشيلسي
أخر الأخبار
محمد قدوس يحصل على جائزة لاعب العام في غانا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري 18 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر يواجه تونس وديا في شهر سبتمبر 33 دقيقة | منتخب مصر
سلة - منتخب الناشئين بطلا لكأس العرب بالفوز على تونس 56 دقيقة | كرة سلة
قائمة الزمالك - ثنائي هجوم الشباب يظهر أمام غزل المحلة.. واستمرار غياب عواد ساعة | الكرة المصرية
أوتريخت يعلن التعاقد مع زيدان إقبال ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل كايسيدو لـ في الجول: مانشستر يونايتد لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - سيراميكا (0)-(0) الاتحاد.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة