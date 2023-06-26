محمد قدوس يحصل على جائزة لاعب العام في غانا

حصل محمد قدوس لاعب أياكس أمستدرام الهولندي على جائزة أفضل لاعب في غانا لموسم 2022/2023.

محمد قدوس النادي : أياكس أياكس

وحصل صاحب الـ 22 عاما على الجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال الموسم الحالي شارك قودوس مع أياكس في 42 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 18 هدفا وصنع 7 آخرين.

ولعب قدوس 21 مباراة دولية بقميص منتخب غانا وسجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وشارك قدوس مع غانا في نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر وسجل هدفين خلال البطولة.

ويأتي تتويج قدوس بالجائزة في ظل أخبار اهتمام برايتون الإنجليزي بضمه.

وفقا لصحيفة لديلي ميل فإن نادي برايتون يرغب في التعاقد مع اللاعب الغاني لتعويض الرحيل المحتمل لكايسيدو الذي ارتبط اسمه بالانضمام لتشيلسي وأرسنال.

وأنهى برايتون الموسم في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والمؤهل للمشاركة بالدوري الأوروبي وهي نفس البطولة التي سيشارك بها أياكس فريق قدوس الحالي الذي أنهى الدوري الهولندي في المركز الثالث.