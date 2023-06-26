في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 21:31

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر منسي - الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري ويدخل الفريق الأبيض المباراة ولديه بعض الغيابات في قائمته.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة 32 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام غدا الثلاثاء في استاد القاهرة.

ويغيب عن الزمالك كل من ناصر منسي ومحمود شبانة وعبد الله جمعة وسامسون أكينيولا.

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ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات الزمالك أمام غزل المحلة.

يعاني ناصر منسي من كدمة أسفل القدم تسببت له في آلام ولم يشارك في المران الأخير.

أما محمود شبانة يعاني من كدمة في عضلة السمانة ولم يشارك أيضا في المران الأخير.

كما يعاني عبد الله جمعة من إصابة في العضلة الخلفية، ويغيب المهاجم سامسون لعدم الجاهزية الفنية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز 16 برصيد 32 نقطة.

الزمالك ناصر منسي الدوري المصري
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