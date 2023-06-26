منتخب مصر يواجه تونس وديا في شهر سبتمبر

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 21:16

كتب : هاني العوضي

أحمد سيد زيزو - مصر - تونس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه مع الاتحاد التونسي على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ومنتخب تونس خلال شهر سبتمبر المقبل.

وستقام المباراة على استاد القاهرة يوم 12 سبتمبر المقبل.

معسكر منتخب مصر سيشهد أيضا مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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وضمن منتخب مصر التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستقام خلال شهر يناير المقبل في كوت ديفوار.

وكان منتخب مصر قد خاض مباراتين خلال معسكر شهر يونيو الحالي، إذ فاز على غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بهدفين مقابل هدف، كما فاز وديا على جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحقق منتخب مصر الفوز في المباريات السبع الأولى تحت قيادة روي فيتوريا مدرب الفريق ليحقق العلامة الكاملة.

وكان منتخب تونس قد تعادل وديا مع الجزائر خلال شهر يونيو كما تلقى الخسارة من غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل.

وضمنت تونس أيضا التأهل لنهائيا كأس الأمم الإفريقية 2023.

المواجهة الأخيرة التي جمعت بين مصر وتونس كانت في كأس العرب بقطر في دور نصف النهائي وانتهت بفوز تونس بهدف دون مقابل.

مصر تونس
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