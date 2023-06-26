سلة - منتخب الناشئين بطلا لكأس العرب بالفوز على تونس

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 20:52

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة السلة للناشئين

توج منتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة 75-58.

والتقى منتخبي مصر وتونس، في السادسة مساء اليوم الإثنين، في نهائي البطولة العربية، المقامة في الأردن خلال الفترة الحالية.

وقدم منتخب ناشئين مصر، مباراة قوية منذ البداية ونجح في إنهاء الشوط الأول في المقدمة بنتيجة 47-36، قبل أن يواصل المنتخب تفوقه في الشوط الثاني، ويُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 75-58، ليتوج بلقب البطولة العربية.

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ونجح منتخب مصر في تقديم عروض قوية طوال مشواره في البطولة، حيث أنه حقق الفوز في جميع مبارياته وبنتائج قوية دون خسارة أي لقاء.

يأتي ذلك بعد فوز منتخب مصر للناشئات أيضا بلقب كأس العرب بالفوز على تونس في النهائي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، عمرو أبو الخير مديرًا فنيًا، أحمد الجارحي مدربًا، هيثم كمال مدربًا، وليد نجيب إداري، زياد والي إداري، وليد عبد الوهاب علاج طبيعي، محمد غانم الفلاح علاج طبيعي، محمود الكوارشي مخطط أحمال بدنية، محمد أشرف توفيق مدرب معايشة، وياسر سعيد مبارك مدرب معايشة.

كرة سلة منتخب مصر
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