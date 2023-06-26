قائمة الزمالك - ثنائي هجوم الشباب يظهر أمام غزل المحلة.. واستمرار غياب عواد

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 20:41

كتب : إبراهيم رمضان

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اختار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ثنائي فريق الشباب في النادي لقائمة مباراة غزل المحلة.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة 32 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام غدا الثلاثاء في استاد القاهرة.

وانضم الثنائي الشاب محمد صلاح زكي وعلي ياسر إلى قائمة الزمالك لمواجهة المحلة.

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فيما استمر غياب محمد عواد حارس المرمى.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد صبحي – السيد عطية

الدفاع: عمر جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي

الوسط: محمد حسام – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد – شيكابالا – إبراهيما نداي – سيد عبد الله – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – عمرو السيسي – أحمد بلحاج

الهجوم: سيف الدين الجزيري – محمد صلاح زكي – علي ياسر علي

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز 16 برصيد 32 نقطة.

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