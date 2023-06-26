أوتريخت يعلن التعاقد مع زيدان إقبال

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

زيدان إقبال بعد توقيع العقد مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي أوتريخت الهولندي تعاقده مع اللاعب العراقي زيدان إقبال قادما من مانشستر يونايتد.

ووقع اللاعب العراقي مع أوتريخت لمدة 4 مواسم قادمين.

وحسبما ذكر الصحفي الإنجليزي الموثوق ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" في تقرير له اليوم الثلاثاء فإن الانتقال ستبلغ قيمته مليون يورو.

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اللاعب العراقي يعد من مواليد مدينة مانشستر ووقع عقده الاحترافي الأول مع النادي في أبريل من سنة 2021.

وشارك لأول مرة مع الفريق الأول كبديل في مواجهة يانج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا في السنة ذاتها.

وعلى الرغم من تواجده في قائمة يونايتد الموسم الماضي 17 مرة لكنه لم يشارك أبدا تحت إمرة المدرب الهولندي إريج تين هاج.

ويمتلك زيدان إقبال ثلاث مباريات دولية خاضها بقميص العراق.

وأنهى أوتريخت الموسم الماضي من الدوري الهولندي في المركز السابع.

زيدان إقبال مانشستر يونايتد أوتريخت
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