انتهت كأس الرابطة - سيراميكا (0)-(0) الاتحاد.. تفوق أصحاب الأرض بركلات الترجيح

في الجول يكشف تطورات أزمة فراس شواط مع الإسماعيلي

طولان: خرجنا من كأس مصر بهدف غير أخلاقي.. وأطالب بحكام دوليين في مواجهة طلائع الجيش

زوران: الاتحاد لا يستحق الفوز أمام سيراميكا.. اعتذر للجمهور الذي سافر 200 كيلو

بركلات الترجيح للمرة التاسعة.. سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس الرابطة على حساب الاتحاد

أحدهما محمد صلاح من بسيون نجريج.. من هو ثنائي الزمالك الشاب في قائمة مباراة المحلة