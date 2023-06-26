انتهت كأس الرابطة - سيراميكا (0)-(0) الاتحاد.. تفوق أصحاب الأرض بركلات الترجيح

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

أحمد عيد - الاتحاد - سيراميكا - الصور من حساب الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

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سيراميكا كليوباترا يفوز على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ويتأهل للمباراة النهائية ضد المصري.

نهاية المباراة والاتجاه لركلات الترجيح

ق85. إبراهيم إيولا يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا ولكنه لم يحتسب لوجوده في وضعية تسلل.

ق66. المهدي سليمان يتألق ويتصدى بقدمه لتسديدة ميدو جابر من داخل منطقة الجزاء.

ق62. تسديدة من محمد إبراهيم والمهدي سليمان يتألق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. مقصية رائعة من صلاح محسن يتصدى لها المهدي سليمان.

ق33. ركلة حرة من خالد الغندور تمر بجوار المرمى.

ق25. تبديل أول لسيراميكا كليوباترا بدخول سيف تقا بدلا من أحمد رمضان.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

كأس الرابطة المصري الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا
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