مصدر مقرب من فراس شواط: اللاعب لم يهرب.. وأزمة مستحقاته مع الإسماعيلي مستمرة

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 19:36

كتب : عمرو نبيل

فراس شواط

كشف مصدر مقرب من فراس شواط مهاجم الإسماعيلي حقيقة سفره خارج مصر وتركه للنادي.

فراس شواط

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "فراس شواط يتواجد داخل معسكر الإسماعيلي بشكل طبيعي وكل الأخبار التي تشير إلى هروبه خارج مصر غير صحيحة".

وأضاف "اللاعب حاليا يستعد لمباراة أسوان المقبلة في الدوري رفقة فريقه".

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وأتم تصريحاته "لكن أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لا تزال مستمرة، واللجنة الفنية تسعى في الوقت الحالي لحل هذه الأزمة في أسرع وقت".

وتقدم فراس شواط مهاجم الإسماعيلي بشكوى ضد ناديه كما قرر فسخ تعاقده بسبب المستحقات المالية المتأخرة وفقا لما كشفه محامي اللاعب قبل عدة أيام.

وشدد علي عباسي محامي اللاعب على استياء المهاجم التونسي بمخالفة بنود التعاقد من قبل النادي الإسماعيلي وعدم حصوله على مقدم التعاقد حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وانضم فراس شواط إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الحالي ونجح في المساهمة في 10 أهداف خلال 21 مباراة خاضهم في الدوري.

فراس شواط الإسماعيلي الدوري المصري
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