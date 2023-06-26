تشكيل الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم أمام سيراميكا في نصف نهائي كأس الرابطة

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 19:28

كتب : هاني العوضي

محمود علاء - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

يقود كريستوفر مابولولو هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الاتحاد ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

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المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – عمار حمدي

الهجوم: أحمد عادل – مابولولو – إبراهيم حسن

ويلعب الفائز من المباراة ضد المصري في نهائي كأس الرابطة، بعدما أقصى فيوتشر حامل اللقب في نصف النهائي بركلات الترجيح.

الاتحاد السكندري كأس الرابطة
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