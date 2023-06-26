تشكيل سيراميكا - صلاح محسن يقود الهجوم في مواجهة الاتحاد
الإثنين، 26 يونيو 2023 - 19:20
كتب : FilGoal
أعلن حلمي طولان مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الاتحاد السكندري.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري في قبل نهائي كأس الرابطة المصرية.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمد بسام.
الدفاع: أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد شكري.
الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - محمد عادل.
الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - محمد عنتر.
ويجلس على مقاعد البدلاء: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاسيتس أرثر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - إبراهيم إيولا.
وسيلعب الفائز من المباراة في المباراة النهائية ضد المصري الذي حقق الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح.
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