خبر في الجول – الأهلي يبدأ أول خطوات تكوين الفريق النسائي لكرة القدم

بدأ الأهلي في التجهيز لإنشاء فريق لكرة القدم النسائية بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيبدأ بتكوين فريق من مواليد 2005 وسيشارك به في دوري الناشئات الذي ينظمه اتحاد الكرة.

وسيفتح الأهلي باب الاختبارات للتقديم في الفريق يومي 5 و6 يوليوعلى ملاعب الأكاديمية بمقر النادي بمدينة نصر وستكون الاختبارات مجانية ومتاحة بداية من مواليد 2005 حتى 2009.

وستكون أكاديمية الكرة النسائية بالأهلي هي نواة للفريق وما يليه من فرق سيتم تكوينها لاحقا للمشاركة في المسابقات الرسمية.

وقالت أميرة يوسف مديرة أكاديمية الأهلي للكرة النسائية لـ FilGoal.com: "الأكاديمية تضم حوالي 300 مشتركة تبدأ في سن 4 سنوات وما يليها من فئات عمرية مختلفة".

وتابعت "الإقبال على الاشتراك في الأكاديمية في تزايد مستمر خاصة من بنات الأقاليم ممن لديهن الموهبة والرغبة في تمثيل النادي".

وأتمت "الأكاديمية أسفرت عن اكتشاف العديد من المواهب التي سيتم ضمها لمواليد 2005 بعد التأكد من قدرة كل لاعبة على تقديم أفضل ما يمكن".