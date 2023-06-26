سلة - بأكثر من ضعف النتيجة.. منتخب مصر للناشئات يتوج بكأس العرب بالفوز على تونس

توج منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 16 سنة ببطولة كأس العرب التي أقيمت في الأردن بعد الفوز على تونس في النهائي.

وفازت شابات منتخب مصر للناشئات على تونس باكتساح بنتيجة 80-38 في المباراة النهائية.

وبذلك يكون منتخب مصر للناشئات فاز في كل مبارياته في البطولة ولم يخسر أي مواجهة.

وكان منتخب مصر للناشئات في كرة السلة فاز على الأردن في نصف نهائي البطولة بنتيجة 81-45.

وفي البطولة ذاتها يلعب منتخب مصر للناشئين ضد تونس أيضا بعد قليل في المباراة النهائية.