تقرير: أهلي جدة يسعى لضم نجم لاتسيو

يسعى نادي أهلي جدة السعودي لضم الإسباني لويس ألبيرتو لاعب وسط لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة عكاظ السعودية.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن إدارة أهلي جدة حددت اسم لويس ألبيرتو ليتصدر خيارات تدعيم خط الوسط هذا الصيف.

ويمتد عقد ألبرتو - 30 عاما - مع لاتسيو إلى صيف 2025.

ولعب لويس ألبرتو 263 مباراة مع لاتسيو منذ انضمامه في 2016، سجل 47 هدفا وصنع 68.

إلى ذلك، اقترب أهلي جدة من إعلان تعاقده مع السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي الذي خضع للكشف الطبي مع النادي.

كما توصل أهلي جدة إلى اتفاق نهائي مع روبرتو فيرمينو من أجل ضمه هذا الصيفذكرت جريدة الرياضية السعودية .

فيرمينو أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم.

وأفادت الجريدة السعودية أن التوقيع على العقود سيتم رسميا بعد تجاوز الدولي البرازيلي للكشف الطبي.

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فيما ذكرت شبكة CBS أن أهلي جدة يقترب من التعاقد مع فيرمينو لمدة 3 مواسم.

وأوضحت أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، وهي الآن متقدمة للغاية.

وأفادت بأن صندوق الاستثمار السعودي وضع قائمة تتكون 20 نجما عالميا من أجل الانضمام للدوري السعودي وكان فيرمينو أحد الأهداف الرئيسية فيها.

ومن المتوقع أن يعلن الأهلي السعودي التعاقد مع روبرتو فيرمينو هذا الأسبوع.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

وتوج اللاعب البرازيلي بـ 7 ألقاب برفقة ليفربول.

وهي: دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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