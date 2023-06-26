مدرب مالي الأولمبي: الفوز على الجابون يجعلنا نستعد لمواجهة مصر بهدوء

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

أوضح بدارا ألو ديالو مدرب منتخب مالي الأولمبي أن الفوز على الجابون سيجعل الفريق يستعد بهدوء لمواجهة مصر، وذلك في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وانتصر منتخب مالي على نظيره الجابوني بنتيجة 3-1 ليتصدر المجموعة الثانية مستغلا تعثر مصر أمام النيجر بالتعادل السلبي.

وقال ديالو في تصريحات نشرها موقع كاف: "في البداية، أود أن أهنئ لاعبي منتخب مالي على هذا الأداء، جهودنا آتت أكلها".

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وأضاف "كانت المباراة معقدة للغاية لأن منتخب الجابون جعل الأمر صعبا علينا في الشوط الأول".

وأكمل "تلقينا هدفا مبكرا لم يقلقنا، لأننا نعرف ما نحن قادرون عليه".

وتابع "بالطبع استفدنا من طرد حارس الجابون، وخلقنا مساحات أكبر وتمكنا من هز الشباك".

وأتم "أعتقد أنه يمكننا الاستعداد بشكل أفضل والتعامل بهدوء مع المباراتين الأخيرتين ضد مصر والنيجر".

ويستعد منتخب الفراعنة لملاقاة منتخب مالي، يوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية.

ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة الجابون السبت المقبل.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية مع النيجر ومالي والجابون.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

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