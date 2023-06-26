في اجتماع رؤوساء الأندية الشعبية.. وزير الرياضة يبحث دعم الاستثمار وإشهار الشركات

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع عدد من رؤوساء الأندية الشعبية لبحث دعم وتفعيل أوجه الاستثمار وإشهار الشركات.

وحضر الاجتماع كل من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري ومحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري والشافعي صالح رئيس نادي أسوان وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة ومحمد شيحة نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي.

وتناول اللقاء الحديث حول إشهار شركات للأندية الشعبية، والترتيبات الخاصة مع رابطة الأندية للمحترفين لتحديد توقيتات ثابتة للمباريات على غرار الدوريات العالمية.

كما تم مناقشة زيادة أعداد الجماهير بالمدرجات وبحث كيفية وضع سقف لبيع وشراء اللاعبين من خلال التنسيق بين الأندية الشعبية ورابطة الأندية المحترفة.

وشدد وزير الرياضة على دعمه لرابطة الأندية المحترفة والوقوف بجانب كافة الأندية المصرية وخاصة الشعبية لما تمثله من أهمية كبرى في لعبة كرة القدم.

وأشار أشرف صبحي إلى أن الاستثمار في الأندية الشعبية أحد الحلول للمحافظة عليها من خلال إشهار شركة استثمارية لكل نادي من داخل المحافظة التابع لها.

ويرى وزير الرياضة أن ذلك سيعيد الأندية الجماهيرية مرة أخرى موجها بعمل دراسة للشركات لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئي.