اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتصدران التصنيف.. وتقدم نور الطيب
الإثنين، 26 يونيو 2023 - 15:35
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش التصنيف الإسبوعي العالمي.
وكان قد انتهى موسم الاسكواش بحصد الثنائي نوران جوهر لاعبة وادي دجلة ومصطفى عسل لاعب الأهلي لقب بطولة السلسلة الختامية.
وتصدر علي فرج لاعب وادي دجلة التصنيف العالمي للرجال، كما واصلت نوران جوهر تصدرها.
وجاء تصنيف الرجال للاعبين المصريين كالآتي:
المركز الأول: علي فرج
المركز الرابع: مصطفى عسل
المركز السادس: مروان الشوربجي
المركز السابع: مازن هشام
المركز التاسع: طارق مؤمن
بينما شهد تصنيف السيدات تقدم نور الطيب إلى المركز الخامس لتحتوي قائمة أفضل خمسة لاعبات على أربع مصريات.
وجاءت قائمة تصنيف السيدات كالآتي:
المركز الأول: نوران جوهر
المركز الثاني: نور الشربيني
المركز الثالث: هانيا الحمامي
المركز الخامس: نور الطيب
المركزس العاشر: روان العربي