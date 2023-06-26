ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي

حصد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الذي رحل عن الفريق جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الدوري الفرنسي

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي فوز ميسي بالجائزة يوم الاثنين.

وأفادت الرابطة عبر حساباتها الرسمية على تويتر: "تم اختيار ليونيل ميسي كأفضل لاعب أجنبي في موسم 2022-2023".

LIONEL MESSI ELECTED BEST FOREIGN PLAYER 🇦🇷🌟 pic.twitter.com/wMYTMGoIq9 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 26, 2023

يذكر أن باريس سان جيرمان أعلن رسميا رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

ولاحقا أعلن البرغوث انتقاله إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أعلنت الشهر الماضي جوائز الأفضل في موسم 2022/2023.

وجاءت على النحو التالي:

أفضل لاعب

حصل كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الرابع على التوالي.

أفضل مدرب

كما توج فرانك هايسي مدرب لانس بجائزة أفضل مدرب بالدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وقاد هايسي فريقه للحصول على المركز الثاني بالدوري وضمان الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أفضل محترف خارج فرنسا

كريم بنزيمة نجم ريال مدريد حصل على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف خارج الدوري الفرنسي للمرة الرابعة على التوالي.

أفضل لاعب شاب

وحصل نونو مينديش صاحب الـ 20 عاما ولاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم.

تشكيل الموسم

كما أعلنت الرابطة عن التشكيل المثالي للموسم والذي شهد تواجد ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: برايس سامبا (لانس).

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – شانجل مبيمبا (مارسيليا) – كيفين دانسو (لانس) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان).

الوسط: خيفرين تورام (نيس) – فالنتين رونجيير (مارسيليا) – سيكو فوفانا (لانس).

الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – لويس أوبيندا (لانس) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

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أفضل هدف

جائزة أفضل هدف في الموسم كانت من نصيب إلي واهي لاعب مونبلييه الذي سجل مقصية في مرمى أولمبيك ليون.