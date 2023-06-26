ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد نانت

حصد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الذي رحل عن الفريق جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي فوز ميسي بالجائزة يوم الاثنين.

وأفادت الرابطة عبر حساباتها الرسمية على تويتر: "تم اختيار ليونيل ميسي كأفضل لاعب أجنبي في موسم 2022-2023".

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يذكر أن باريس سان جيرمان أعلن رسميا رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

ولاحقا أعلن البرغوث انتقاله إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أعلنت الشهر الماضي جوائز الأفضل في موسم 2022/2023.

وجاءت على النحو التالي:

أفضل لاعب

حصل كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الرابع على التوالي.

أفضل مدرب

كما توج فرانك هايسي مدرب لانس بجائزة أفضل مدرب بالدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وقاد هايسي فريقه للحصول على المركز الثاني بالدوري وضمان الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أفضل محترف خارج فرنسا

كريم بنزيمة نجم ريال مدريد حصل على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف خارج الدوري الفرنسي للمرة الرابعة على التوالي.

أفضل لاعب شاب

وحصل نونو مينديش صاحب الـ 20 عاما ولاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم.

تشكيل الموسم

كما أعلنت الرابطة عن التشكيل المثالي للموسم والذي شهد تواجد ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: برايس سامبا (لانس).

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – شانجل مبيمبا (مارسيليا) – كيفين دانسو (لانس) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان).

الوسط: خيفرين تورام (نيس) – فالنتين رونجيير (مارسيليا) – سيكو فوفانا (لانس).

الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – لويس أوبيندا (لانس) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

أفضل هدف

جائزة أفضل هدف في الموسم كانت من نصيب إلي واهي لاعب مونبلييه الذي سجل مقصية في مرمى أولمبيك ليون.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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