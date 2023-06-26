تقرير: النصر السعودي يستهدف ضم مدافع أتليتكو مدريد

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 14:25

كتب : FilGoal

مصر - أوروجواي

يستهدف نادي النصر السعودي ضم أحد مدافعي أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لجريدة اليوم السعودية.

خوسيه خيمينيز

النادي : أتليتكو مدريد

ستيفان سافيتش

النادي : أتليتكو مدريد

النصر
أتليتكو مدريد

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن إدارة النصر ستفتح خط المفاوضات مع النادي الإسباني حول ضم ستيفان سافتيش أو خوسيه ماريا خيمينيز.

وأضاف التقرير أن مفاوض النصر سيتجه إلى إسبانيا خلال اليومين المقبلين من أجل حسم الصفقة.

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وتوقع التقرير أن تقبل إدارة أتليتكو بالعروض المقدمة لها للاستغناء عن خدمات أحد النجمين، وذلك بعد أن قرر المدرب الأرجنتيني دييجو سميوني التعاقد مع المدافع التركي كاجلار سوينكو القادم من ليستر سيتي الإنجليزي.

خيمينيز مدافع منتخب أوروجواي صاحب الـ28 عاما لعب 36 مباراة الموسم الماضي.

وينتهي عقده في صيف 2025.

أما سافيتش - 32 عاما - فلعب 29 مباراة بقميص أتليتكو الموسم الماضي.

وينتهي عقد المونتنيجري في صيف 2024.

إلى ذلك، طار أحمد الغامدي المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي إلى مدينة ميلانو الإيطالية من أجل حسم التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، حسب تقارير خليجية.

وذكرت قنوات الكاس القطرية أن الغامدي وصل ميلانو من أجل التعاقد مع بروزوفيتش.

ومن المتوقع أن تحسم الصفقة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، حسب التقرير.

من جهته، يرغب نادي برشلونة في قطع الطريق على النصر السعودي في صفقة التعاقد مع الدولي الكرواتي.

ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة إنتر ميلان الرئيسية منذ انضمامه للفريق في 2016 قادما من ديناموز زغرب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع بروزوفيتش لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وبات بوسكيتس قريبا من الانتقال بشكل رسمي لنادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر.

وأوضحت التقارير أن برشلونة يجد في بروزفيتش ضالته في ظل صعوبة التعاقد مع جوشوا كيميتش لاعب بايرن وكذلك مارتن زوبيميندي لاعب سوسيداد.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة يريد قطع على النصر السعودي الذي وصل على مراحل متقدمة في المفاوضات مع بروزوفيتش.

فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات ذكر في وقت سابق أن النصر قد سرع خطواته في التفاوض.

وأضاف أن بروزوفيتش لا يمانع الانتقال إلى النصر من حيث المبدأ.

وأوضح رومانو أن الاتفاق لم يتم بعد، حيث تبقت بعض التفاصيل التي لم تحسم خلال عملية التفاوض الجارية.

وبذلك يقترب لاعب الوسط الكرواتي من مزاملة كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر الحالي.

وأسهم لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 30 عاما في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر وكأس إيطاليا مرتين.

وبلغ بروزوفيتش مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

أما على الصعيد الدولي شارك اللاعب في تحقيق كرواتيا لفضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022.

النصر أتليتكو مدريد ستيفان سافيتش خوسيه ماريا خيمينيز
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