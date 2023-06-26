مصدر مقرب من سيف جعفر يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع مسؤول بيراميدز

اقترب الإعلان الرسمي عن تعاقد سيف جعفر مع بيراميدز بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من سيف جعفر أن اللاعب قد عقد جلسة مساء أمس الأحد داخل منزل عمرو بسيوني مسؤول التعاقدات بنادي بيراميدز.

وكانت الجلسة من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب إلى بيراميدز.

واتفق الطرفان على تفعيل إجراءات التعاقد والانضمام بشكل رسمي إلى بيراميدز.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة بيراميدز اليوم الإثنين خطوات إخطار اتحاد الكرة المصري بالتعاقد مع اللاعب.

سيف جعفر البالغ من العمر 23 عاما خاض الموسم الجاري 21 مباراة سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

وإجمالا بقميص الفريق توج بلقب الدوري المصري مرتين وخاض بقميص الأبيض 34 مباراة سجل 2 وصنع 2.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه قد اتهم سيف جعفر بالاستيلاء على عقود تجديده.