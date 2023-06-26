مصدر مقرب من سيف جعفر يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع مسؤول بيراميدز

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 14:11

كتب : عمرو نبيل

سيف فاروق جعفر - الزمالك

اقترب الإعلان الرسمي عن تعاقد سيف جعفر مع بيراميدز بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من سيف جعفر أن اللاعب قد عقد جلسة مساء أمس الأحد داخل منزل عمرو بسيوني مسؤول التعاقدات بنادي بيراميدز.

وكانت الجلسة من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب إلى بيراميدز.

أخبار متعلقة:
فريتز شميد.. مدرب ناشئي الزمالك الجديد الباحث عن حل لفوضى كرة القدم مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة حوار في الجول - محاميه: باتشيكو مهد طريق الزمالك للدوري مرتين.. وهذا موقفه مع بيراميدز عبد الواحد السيد يكشف سبب تأجيل تدريبات الزمالك

واتفق الطرفان على تفعيل إجراءات التعاقد والانضمام بشكل رسمي إلى بيراميدز.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة بيراميدز اليوم الإثنين خطوات إخطار اتحاد الكرة المصري بالتعاقد مع اللاعب.

سيف جعفر البالغ من العمر 23 عاما خاض الموسم الجاري 21 مباراة سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

وإجمالا بقميص الفريق توج بلقب الدوري المصري مرتين وخاض بقميص الأبيض 34 مباراة سجل 2 وصنع 2.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه قد اتهم سيف جعفر بالاستيلاء على عقود تجديده.

الدوري المصري الزمالك سيف فاروق جعفر
نرشح لكم
خبر في الجول - الإسماعيلي يحصل على توقيع لاعب النصر فريتز شميد.. مدرب ناشئي الزمالك الجديد الباحث عن حل لفوضى كرة القدم خبر في الجول - الكشف عن الشركة الجديدة لملابس النادي المصري مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة حوار في الجول - محاميه: باتشيكو مهد طريق الزمالك للدوري مرتين.. وهذا موقفه مع بيراميدز الخطيب يشكر أبو ريدة على مساندته لـ الأهلي والكرة المصرية اتحاد الكرة يعلن مواعيد ربع نهائي كأس مصر "جمهور الأهلي العظيم لأجلكم تكون التضحيات" رسالة حسين الشحات بعد التجديد
أخر الأخبار
صلاح يحصد جائزة أجمل أهداف ليفربول في الموسم 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب مالي الأولمبي: الفوز على الجابون يجعلنا نستعد لمواجهة مصر بهدوء 22 دقيقة | منتخب مصر
في اجتماع رؤوساء الأندية الشعبية.. وزير الرياضة يبحث دعم الاستثمار وإشهار الشركات 49 دقيقة | الكرة المصرية
ليفربول يكشف خليفة ميلنر بالقميص رقم 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتصدران التصنيف.. وتقدم نور الطيب ساعة | رياضات أخرى
ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: النصر السعودي يستهدف ضم مدافع أتليتكو مدريد 2 ساعة | ميركاتو
مصدر مقرب من سيف جعفر يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع مسؤول بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز