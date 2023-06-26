خبر في الجول - الإسماعيلي يحصل على توقيع لاعب النصر
الإثنين، 26 يونيو 2023 - 13:38
كتب : عمرو نبيل
نجح نادي الإسماعيلي في إتمام اتفاقه مع محمود حسونة لاعب وسط نادي النصر القاهري.
وأُعجب نادي الإسماعيلي بمستوى اللاعب مع نادي النصر خلال منافسات الدرجة الثانية.
وعلم FilGoal.com أن محمود حسونة قد وقع على عقد انضمامه إلى الإسماعيلي.
وحصل حسونة على مقدم تعاقده من قبل مسؤولي الإسماعيلي.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.
ويتبقى للدراويش أربع مباريات، أولهم مواجهة أسوان مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 32.
وللإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام فريق الأهلي.
ويحتاج الدراويش لأربع نقاط من المواجهات الأربعة المقبلة من أجل ضمان الاستمرار في الدوري.
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