فيفا يكشف المدينة السعودية التي تستضيف كأس العالم للأندية 2023

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

جماهير اتحاد جدة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين اسم المدينة التي ستستضيف النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف السعودية البطولة خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وأفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان: "تم اختيار مدينة جدة لاستضافة البطولة بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدينة الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة".

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وأكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم استعداد مدينة جدة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية".

وأضاف المسحل أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية، يجسد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليا، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة، وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة.

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يذكر أن زيارة وفد فيفا إلى جدة، شملت جولات تفقدية على البنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، بما في ذلك مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد الأمير عبد الله الفيصل، بالإضافة إلى عدد من مرافق التدريب وإقامة الفرق.

وكانت مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة قد استضافت عددا من الأحداث الرياضية العالمية، منها: كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ومنافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وكان من المتوقع أن يكون ملعب الجوهرة المشعة بجدة أحد ملاعب المونديال بسبب مشاركة اتحاد جدة بطل الدوري في كأس العالم للأندية.

وتعد هذه الزيارة الثانية من بين سلسلة الزيارات لتفقد المنشآت الرياضية ومرافق البطولة.

وكان الوفد قد زار الرياض في مايو الماضي، وقام بجولة في ملاعب الملك فهد الدولي، والأمير فيصل بن فهد، والأول بارك، إضافة إلى زيارة منشآت التدريب في العاصمة.

وتفقد الوفد مرافق ومنشآت الملعب قبل مواجهة النصر أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وحجزت 6 فرق مقاعدها في المونديال حتى الآن، وهي: الاتحاد بطل الدوري السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني المتوج بدوري أبطال آسيا، ومانشستر سيتي بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا وكلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف.

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.

المملكة السعودية هي رابع دولة عربية تستضيف مونديال الأندية منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2000 بعد الإمارات والمغرب وقطر.

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