مدرب النيجر الأولمبي: منتخب مصر كان أكثر شراسة وأجبرنا على الدفاع بعمق

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 13:10

كتب : FilGoal

مصر × النيجر

اعترف زكريا إبراهيم يحيى مدرب منتخب النيجر الأولمبي أن نظيره المصري كان أكثر شراسة وأجبره على تغيير خطته في اللعب والدفاع بعمق بمباراة الفريقين.

في مباراة من الأغرب على الإطلاق، تعادل منتخب مصر مع النيجر بدون أهداف في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما.

وقال يحيى في تصريحات نشرها موقع كاف: "لاعبو النيجر يستحقون الإشادة، فقد أجبروا حامل اللقب على التعادل".

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وأضاف "من وجهة نظري، كانت النتيجة جيدة للغاية بالنسبة لنا لأننا لعبنا ضد فريق قوي سيطر على المباراة".

وتابع "كان منتخب مصر أكثر شراسة وأجبرنا على تغيير خطتنا في اللعب والدفاع بعمق".

وأكمل مدرب النيجر "خلقنا عدة فرص لكنها لم تكن خطيرة بما يكفي".

وأتم "التعادل مع مصر أعطانا دفعة جيدة والآن علينا الاستعداد للمباريات المقبلة ضد الجابون ومالي".

ويستعد منتخب الفراعنة لملاقاة منتخب مالي، الذي هزم الجابون، يوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية.

ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة الجابون السبت المقبل.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية مع النيجر ومالي والجابون.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

مصر النيجر كأس أمم إفريقيا دون 23 عاما
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