الكأس الذهبية - قطر تخسر في الـ+97.. والمكسيك تحقق رقما قياسيا في انطلاقة قوية

خسر منتخب قطر أمام هايتي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية للكأس الذهبية 2023.

وفرّطت قطر في تقدمها تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، لتخسر في الوقت القاتل أمام هايتي على ملعب ريليانت في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ويعد ذلك الظهور الرسمي الأول لقطر تحت قيادة كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر الذي تولى تدريب العنابي بعد كأس العالم 2022.

وتقدمت قطر في الدقيقة 20 بواسطة يوسف عبد الرزاق لاعب السد المعار إلى الوكرة، مستغلًا خطأ أليكساندر بيير حارس مرمى هايتي.

ويعد ذلك الظهور الأول لـ عبد الرزاق منذ أزمة مباراة نيوزيلندا الودية التي انسحب منها أفراد المنتخب الأوقيانوسي ووجّهوا اتهامات للاعب القطري بالتفوه بعبارات عنصرية تجاه أحد لاعبيهم.

قطر كانت متقدمة حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح هايتي في الدقيقة 44 بداعي وجود لمسة يد على طارق سلمان.

لينبري المهاجم دوكينز نازون مهاجم سسكا صوفيا ويسجل بنجاح مدركا التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع نازون رصيده إلى 28 هدفًا دوليًا، ليواصل مطاردة مانو سانون الهداف التاريخي لـ هايتي برصيد 37 هدفا، وهو رقم صامد منذ 42 عامًا.

في الشوط الثاني هاجمت هايتي بضراوة وكادت أن تدرك التعادل في الدقيقة 52 بتسديدة ديريك إيتيان التي ارتدت من القائم.

من جانبها حصلت قطر على فرصة التقدم في الدقيقة 76 عندما انفرد عبد الرزاق بالمرمى، لكن تسديدته ارتدت من القائم أيضًا.

المباراة ظلت معلقة حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عندما سجل فرانتزدي بيروت هدفا قاتلا خطف به الفوز لـ هايتي.

ويعد ذلك الهدف هو ثاني أكثر هدف متأخر في تاريخ الأوقات الأصلية للكأس الذهبية، بعد هدف هيكتور هيريرا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع في نسخة 2021.

وتلعب قطر مباراتها المقبلة أمام هندوراس يوم الخميس، بينما تلتقي هايتي بالمكسيك بعدها مباشرةً.

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وفي المباراة الثانية بالمجموعة، اكتسحت المكسيك نظيرتها هندوراس برباعية دون رد في نفس الملعب أمام حضور غفير للجالية المكسيكية في الولايات المتحدة تجاوز الستين ألف مشجع.

وعرفت المباراة رقما تاريخيا عندما تقدمت المكسيك بالهدف الأول بعد مرور 49 ثانية فقط بتسديدة لويس رومو لاعب مونتيري.

وسجل رومو أسرع هدف في تاريخ مشاركات المكسيك بالكأس الذهبية، وثالث أسرع هدف عمومًا في تاريخ المسابقة.

ويظل الرقم القياسي مسجلا باسم ناهكي ويلز لاعب منتخب برمودا بعد مرور 17 ثانية من مباراة بلاده أمام باربادوس بنسخة 2021.

ليلة رومو الرائعة استمرت عندما أضاف الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 23.

وكان رومو قد سجل هدفا وحيدا مع منتخب المكسيك في أول 30 مباراة خاضها بقميصه، قبل أن يسجل في مباراته الـ31 أكثر من كل ما سجله سابقًا.

النتيجة اتسعت في الشوط الثاني عندما اخترق أوربيلين بينيدا لاعب وسط أيك أثينا المعار من سيلتا فيجو، وسجل هدف المكسيك الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 52.

فيما كان الهدف الرابع من نصيب لويس تشافيز لاعب وسط باتشوكا الذي سجل ببراعة بوجه القدم الخارجي في الدقيقة 64.

ويعد ذلك الفوز هو الأكبر للمكسيك في مباراة رسمية أمام هندوراس منذ 88 عامًا، تحديدًا منذ انتصارها 8-2 على نفس المنافس في دورة ألعاب أمريكا الوسطى والكاريبي عام 1935.

ولم تفلح هندوراس في اختراق دفاعات المكسيك، ليخرج جييرمو أوتشوا بشباك نظيفة للمرة 59 في مسيرته الدولية.

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