على نهج مونديال قطر.. لو باريزيان: منع المشروبات الكحولية في أولمبياد باريس 2024

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 منع المشروبات الكحولية من الملاعب.

وتستضيف مدينة باريس الفرنسية دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام القادم.

وأثار قرار منع المشروبات الكحولية من الملاعب جدلا واسعا في الإعلام الأوروبي عندما اتخذت اللجنة المنظمة لمنافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم ذلك القرار بمونديال قطر.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس اتخذت قرارا بمنع المشروبات الكحولية من الملاعب خلال منافسات البطولة.

وأشار التقرير إلى استثناء كبار الشخصيات من قرار المنع من المشروبات الكحولية.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد دافع عن قرار دولة قطر بمنع المشروبات الكحولية في مونديال 2022 موضحا أنك ستعيش إن لم تشرب الكحول.

وكان قد أعلن الموقع الرسمي لأولمبياد باريس 2024 قبل نحو شهرين عن بدء طرح فرصة التسجيل في القرعة للحصول على فرصة الحصول على تذاكر منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة من الافتتاح وحتى حفل الختام.

وكشف الموقع الرسمي عن توفير ما يقارب من عشرة ملايين تذكرة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وأشار البيان إلى فتح الاشتراك للتسجيل وحجز التذاكر عن طريق القرعة ومشاهدة منافسات رياضية ذات مستوى عالمي على خلفية معالم سياحية بارزة مثل برج إيفل.

وتقرر أن يبدأ سعر مليون تذكرة بـ 24 يورو وستكون متاحة لجميع الرياضات الأولمبية.

وتم تقسيم التذاكر إلى أربع فئات في مختلف المسابقات وتبدأ من 24 يورو في مختلف المسابقات.