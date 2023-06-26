على نهج مونديال قطر.. لو باريزيان: منع المشروبات الكحولية في أولمبياد باريس 2024

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 12:38

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس 2024

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 منع المشروبات الكحولية من الملاعب.

وتستضيف مدينة باريس الفرنسية دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام القادم.

وأثار قرار منع المشروبات الكحولية من الملاعب جدلا واسعا في الإعلام الأوروبي عندما اتخذت اللجنة المنظمة لمنافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم ذلك القرار بمونديال قطر.

أخبار متعلقة:
كم عارضة تكفي للتسجيل؟ الحظ يكلف منتخب مصر الأولمبي نقطتين في طريق أولمبياد باريس شركة ماكرو جروب: رعاية أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد برلين مجرد بداية رئيس الاتحاد الفرنسي: نتمنى مشاركة مبابي في أولمبياد 2024 كرة القدم ليست الأعلى.. إعلان أسعار تذاكر أولمبياد باريس 2024 قبل 480 يوما

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس اتخذت قرارا بمنع المشروبات الكحولية من الملاعب خلال منافسات البطولة.

وأشار التقرير إلى استثناء كبار الشخصيات من قرار المنع من المشروبات الكحولية.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد دافع عن قرار دولة قطر بمنع المشروبات الكحولية في مونديال 2022 موضحا أنك ستعيش إن لم تشرب الكحول.

وكان قد أعلن الموقع الرسمي لأولمبياد باريس 2024 قبل نحو شهرين عن بدء طرح فرصة التسجيل في القرعة للحصول على فرصة الحصول على تذاكر منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة من الافتتاح وحتى حفل الختام.

وكشف الموقع الرسمي عن توفير ما يقارب من عشرة ملايين تذكرة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وأشار البيان إلى فتح الاشتراك للتسجيل وحجز التذاكر عن طريق القرعة ومشاهدة منافسات رياضية ذات مستوى عالمي على خلفية معالم سياحية بارزة مثل برج إيفل.

وتقرر أن يبدأ سعر مليون تذكرة بـ 24 يورو وستكون متاحة لجميع الرياضات الأولمبية.

وتم تقسيم التذاكر إلى أربع فئات في مختلف المسابقات وتبدأ من 24 يورو في مختلف المسابقات.

أولمبياد باريس باريس 2024 المشروبات الكحولية
نرشح لكم
فريتز شميد.. مدرب ناشئي الزمالك الجديد الباحث عن حل لفوضى كرة القدم جوندوجان: لن أنسى اللعب تحت قيادة جوارديولا.. ومانشستر سيتي حقق كل أحلامي برشلونة يعلن ضم جوندوجان بوليسيتش يؤكد رغبته في الرحيل عن تشيلسي تقرير: تشيلسي يبلغ يونايتد بطلباته المالية للموافقة على بيع ماونت رئيس الاتحاد الفرنسي يعلق على مستقبل مبابي رئيس هيئة تنشيط السياحة: جوارديولا وعد أبنائه بزيارة مصر حال حقق دوري الأبطال من أجل انتقاله إلى النصر.. جلسة بين جريزمان وممثلي السعودية
أخر الأخبار
الكأس الذهبية - قطر تخسر في الـ+97.. والمكسيك تحقق رقما قياسيا في انطلاقة قوية 6 دقيقة | أمريكا
على نهج مونديال قطر.. لو باريزيان: منع المشروبات الكحولية في أولمبياد باريس 2024 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميكالي: لست قلقا من التعادل مع النيجر.. وسنعمل على إيجاد الحلول التهديفية 23 دقيقة | منتخب مصر
فريتز شميد.. مدرب ناشئي الزمالك الجديد الباحث عن حل لفوضى كرة القدم 39 دقيقة | تقرير في الجول
جوندوجان: لن أنسى اللعب تحت قيادة جوارديولا.. ومانشستر سيتي حقق كل أحلامي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: خطوة واحدة تفصل فيرمينو عن الانضمام لأهلي جدة 52 دقيقة | ميركاتو
جوندوجان يوجه رسالة مؤثرة لمانشستر سيتي بعد الانتقال لبرشلونة ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يعلن ضم جوندوجان ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز 4 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس