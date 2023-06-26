ميكالي: لست قلقا من التعادل مع النيجر.. وسنعمل على إيجاد الحلول التهديفية

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 12:27

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي

شدد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي أن بدء فريقه لبطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما بنتيجة التعادل لا يقلقه.

في مباراة من الأغرب على الإطلاق، تعادل منتخب مصر مع النيجر بدون أهداف في الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة.

وقال ميكالي في تصريحات نشرها موقع كاف: "سنعمل 24 ساعة على 24 ساعة من أجل إيجاد الحلول التهديفية، وتسوية هذه المشكلة".

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وأضاف "لست قلقا بشأن البدء بالتعادل في مثل هذه البطولة، لأن أكثر ما يهم هو كيفية إنهاء المنتخب للبطولة".

وتابع "لقد بدأت ذات مرة بطولة بالتعادل مع فريق ناشئين من البرازيل، وانتهى بنا الأمر بالفوز بالميدالية الذهبية".

وأكمل البرازيلي "رغم التعادل أمام النيجر لكني افتخر بأداء اللاعبين وقدرتهم على خلق الفرص".

وأتم "سنحلل بعناية المنتخبين اللذين سنواجههما من أجل تحسين النتائج وتحقيق الأفضل".

ويستعد منتخب الفراعنة لملاقاة منتخب مالي، الذي هزم الجابون، يوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية.

ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة الجابون السبت المقبل.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية مع النيجر ومالي والجابون.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

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