جوندوجان: لن أنسى اللعب تحت قيادة جوارديولا.. ومانشستر سيتي حقق كل أحلامي

أعرب إلكاي جوندوجان عن سعادته بالفترة التي قضاها مع مانشستر سيتي.

إلكاي جوندوجان النادي : لاعب حر مانشستر سيتي

وأعلن برشلونة بشكل رسمي ضم جوندوجان لمدة موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.

وقال جوندوجان في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "كان من دواعي سروري أن أكون جزءا من مانشستر سيتي على مدى السنوات السبع الماضية".

وأضاف "مانشستر كان منزلي وشعرت بأنني جزء من عائلة مميزة للغاية".

وتابع "كنت محظوظا لأنني عشت الكثير من اللحظات التي لا تنسى في الفترة التي قضيتها هنا، وكانت أعظم تجربة في مسيرتي المهنية كوني قائدا للفريق هذا الموسم الخاص".

وكشف لاعب الوسط الألماني "أود أولا أن أشكر بيب جوارديولا وأن أكون قادرا على اللعب تحت قيادته والتعلم منه وهذا أمر لن أنساه أبدا".

وتابع "أشكر جميع زملائي في الفريق الذين لعبوا جميعا دورا مميزا في جعل وقتي هنا مدهشا".

ووجه جوندوجان رسالة قائلا: "أخيرا أريد أن أشكر جماهير سيتي الرائعة، قدموا لي الدعم منذ وصولي وأنا مدين جميعا بالكثير على دعمهم".

واختتم جوندوجان تصريحاته "مانشستر سيتي جعلني أدرك كل أحلامي وسأظل ممتنا لهذه الفرصة إلى الأبد، مانشستر سيتي دائما سيبقى في قلبي".

وخاض جوندوجان 304 مباراة بقميص مانشستر سيتي ونجح في تسجيل 60 هدفا وصناعة 40 آخرين.

وحقق جوندوجان لقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وكاس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

كما حصد كأس الرابطة الإنجليزية أربع مرات والدرع الخيرية مرتين.