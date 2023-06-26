الرياضية السعودية: خطوة واحدة تفصل فيرمينو عن الانضمام لأهلي جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن أهلي جدة توصل إلى اتفاق نهائي مع روبرتو فيرمينو من أجل ضمه هذا الصيف.

روبيرتو فيرمينو النادي : لاعب حر الأهلي ليفربول

فيرمينو أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم.

وأفادت الجريدة السعودية أن التوقيع على العقود سيتم رسميا بعد تجاوز الدولي البرازيلي للكشف الطبي.

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فيما ذكرت شبكة CBS أن أهلي جدة يقترب من التعاقد مع فيرمينو لمدة 3 مواسم.

وأوضحت أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، وهي الآن متقدمة للغاية.

وأفادت بأن صندوق الاستثمار السعودي وضع قائمة تتكون 20 نجما عالميا من أجل الانضمام للدوري السعودي وكان فيرمينو أحد الأهداف الرئيسية فيها.

ومن المتوقع أن يعلن الأهلي السعودي التعاقد مع روبرتو فيرمينو هذا الأسبوع.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

وتوج اللاعب البرازيلي بـ 7 ألقاب برفقة ليفربول.

وهي: دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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