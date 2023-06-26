برشلونة يعلن ضم جوندوجان

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 11:15

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - برشلونة

أعلن نادي برشلونة ضم إليكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وكشف برشلونة عبر حسابه الرسمي عن ضم جوندوجان دون كشف مزيد من التفاصيل.

وأتم برشلونة تعاقده مع جوندوجان حتى صيف 2025 مع إمكانية إضافة موسم آخر.

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وتعاقد برشلونة مع جوندوجان بشرط جزائي قيمته المالية 400 مليون يورو.

ومن جانبه ودّع مانشستر سيتي قائده السابق بعد سبعة مواسم قضاها داخل الفريق.

وكتب حساب مانشستر سيتي: "شكرا جوندوجان، اللاعب ينضم إلى برشلونة بعد سبع سنوات من النجاحات الرائعة مع مانشستر سيتي".

وانتهى تعاقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي.

وكان قد ارتبط اسم جوندوجان الفترة الأخيرة بالانضمام إلى اتحاد جدة السعودي قبل أن يحسم برشلونة الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت تقارير إسبانية إلى تعاقد جوندوجان مع برشلونة لمدة موسمين مع خيار موسم إضافي.

وحصد جوندوجان مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

جوندوجان البالغ من العمر 32 عاما بدأ مسيرته الكروية في نادي بوخوم الألماني، ومنه انتقل إلى نورنبرج ثم بوروسيا دورتموند ومنه إلى مانشستر سيتي في 2016.

ومع مانشستر سيتي حقق جوندوجان 13 لقبا بواقع 5 ألقاب دوري إنجليزي، وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرتين، وأخيرا لقب دوري أبطال أوروبا.

برشلونة مانشستر سيتي جوندوجان الدوري الإسباني
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