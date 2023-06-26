مواعيد مباريات الإثنين 26 يونيو 2023.. كأس الرابطة ومنتخب شباب اليد
الإثنين، 26 يونيو 2023 - 10:45
كتب : FilGoal
تختتم مساء اليوم الإثنين منافسات نصف نهائي كأس الرابطة لتحديد الطرف الثاني لنهائي المسابقة.
لمعرفة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس الرابطة
يستضيف استاد القاهرة منافسات سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري في نصف النهائي.
ويقام اللقاء في الثامنة والنصف من مساء اليوم ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
ويتأهل الفائز بالمباراة من أجل مواجهة المصري في نهائي المسابقة.
وكان فيوتشر حامل لقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت العام الماضي.
وودع فيوتشر المنافسات بالخسارة أمام المصري في نصف النهائي بركلات الترجيح.
كرة يد
يدخل منتخب شباب اليد في مهمة صعبة بمواجهة أيسلندا في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم تحت 21 عاما.
ويقام اللقاء في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
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