اسكواش - الثالثة لـ عسل في السلسلة الختامية.. ونوران جوهر تتوج في ماراثون الـ 130 دقيقة

بعد واحدة بالتأكيد من أطول المباريات في تاريخ سيدات اللعبة، فازت نوران جوهر على هانيا الحمامي في نهائي السلسلة الختامية للاسكواش.

استمرت المباراة لمدة 130 دقيقة، وانتهت بفوز جوهر بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وتمكنت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة من بلوغ النهائي بالفوز على نور الطيب بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

أما نوران جوهر لاعبة وادي دجلة أيضا، فقد بلغت النهائي بالفوز على نور الشربيني حاملة اللقب بنتيجة 2-1.

نوران جوهر في النهائي الثالث على التوالي لها بالسلسلة الختامية، حققت لقبها الثاني بعد 2021.

فيما سبق لهانيا الحمامي التتويج باللقب عام 2020.

أما على مستوى الرجال، فتوج مصطفى عسل باللقب، متغلبا على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1.

وكان إلياس قد أقصى محمد الشوربجي بنتيجة 2-0 من نصف النهائي.

فيما مر عسل على حساب علي فرج بنفس النتيجة.

مصطفى عسل حامل لقب آخر نسختين أضاف لقبه الثالث على التوالي، محطما آمال البيروفي دييجو إلياس الذي خاض النهائي الأول في تاريخه.