كوكو لـ في الجول: كهربا اعتذر لي.. وهكذا تصديت لركلة ربيعة

اسم لفت الأنظار وفرض نفسه بقوة كبيرة، من الدرجة الثانية أمام الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا وحامل لقب كأس مصر، إنه محمود كوكو حارس مرمى منتخب السويس.

خسر منتخب السويس المباراة رغم كل الجهود التي قدمها اللاعبون بصورة عامة، والحارس المتألق بصورة خاصة، ولكنه كسب احترام الجميع بعد أداء مميز.

وقال كوكو في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أعشق التحديات. قدمنا مباراة كبيرة للغاية أمام فريق بحجم الأهلي".

وتصدى كوكو لركلة جزاء سددها رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر.

وعن ذلك قال الحارس: "توقعت الزاوية التي سدد فيها ربيعة، ووفقت في التصدي للكرة".

وتعرض كوكو لكدمة خلال المباراة إثر التحام بينه وبين محمود عبد المنعم كهربا، وقال عنها: "كهربا اعتذر لي بعد الكدمة التي تعرضت لها".

واختتم "محمد مجدي أفشة وحسين الشحات من أصحاب الروح الرياضية الكبيرة، وقد ظهر ذلك في حديثهم معي عقب المباراة".

ويبلغ كوكو من العمر 38 عاما، وكان له دورا واضحا في بلوغ منتخب السويس لدور الـ 8 في النسخة الماضية من كأس مصر، حيث فجر مفاجأة كبرى وأقصى فيوتشر ثم طلائع الجيش، قبل أن تنتهي المغامرة على يد سموحة.