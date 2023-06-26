عامر حسين يكشف لـ في الجول حقيقة احتساب الرأسيات بهدفين.. وسر ركلات الترجيح الجديدة

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 00:44

كتب : بسام أبو بكر

عامر حسين - قرعة كأس مصر 2021-2022

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية عن حقيقة تعديل احتساب أهداف ضربات الرأس في مسابقات الناشئين.

وقال حسين في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لن تتواجد حسبة مختلفة للأهداف المسجلة من ضربات الرأس في مباريات الناشئين".

أما عن مسألة ركلات الترجيح قال: "ستلعب فرق الناشئين ركلات ترجيح بعد كل مباراة، والفريق الفائز سيحصل على نقطة إضافية".

أخبار متعلقة:
حوار في الجول - "الأهلي هيعلم عليك" وإنسانية صلاح.. كواليس زيارة جوارديولا إلى مصر حوار في الجول - محاميه: باتشيكو مهد طريق الزمالك للدوري مرتين.. وهذا موقفه مع بيراميدز صاحب هدف إقصاء الأهلي مع غزل السويس يحكي لـ في الجول دور ميمي فريد وكواليس المفاجأة مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة

لماذا؟ يجيب عامر حسين قائلا: "هذه الفكرة بطلب من روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول لتحسين مهارات اللاعبين في تسديد ركلات الجزاء".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى عدة تعديلات في مسابقات الناشئين، أبرزها احتساب الهدف من ضربات الرأس بهدفين لزيادة إتقان هذه الضربات.

ولكن على الجانب الآخر، أثارت هذه الفكرة العديد من المخاوف، بسبب الأثر السلبي لضربات الرأس على المدى البعيد وتسببها بعدة أمراض على رأسها الخرف.

الخرف الذي طعن نصف تشكيل إنجلترا التاريخي.. هل حان وقت إلغاء الرأسيات؟

وأظهرت دراسات أن هناك علاقة طردية بين مركز اللاعب في كرة القدم وطول مدة مسيرته، وبين المرض العصبي الذي يصيبهم في النهاية، وهو الخرف. يشبه الزهايمر بعض الشيء، ويأكل ما تبقى من ذاكرتهم ووعيهم حتى يحين أجلهم.

تحقيق "سكاي سبورتس" يؤكد أنه على مختلف الحقب الزمنية، النتائج تظل واحدة، حيث تضم البيانات لاعبين من الثلاثينات وحتى التسعينات. جاك تشارلتون ونوبي ستايلز عانا المرض ذاته قبل وفاتهما، بينما تم تشخيص سير بوبي تشارلتون -84 عاما- أسطورة مانشستر يونايتد بنفس المرض.

استند بحث جامعة جلاسجو على السجلات الصحية لـ 8 آلاف محترف سابق في اسكتلندا، ووجد أن نسبة المخاطرة بإصابة حراس المرمى بمرض عصبي، هي نفس نسبة الأشخاص العاديين، بينما ترتفع النسبة مع اللاعبين داخل الملعب.

يقول العالم ويلي ستيوارت أن الخطورة التي يواجهها لاعبو كرة القدم يمكن تفاديها، ولكن بانتزاع جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم: ضربات الرأس.

بينما لا يواجه حراس المرمى مخاطرة غير عادية، إلا أن اللاعبين على أرض الميدان يواجهون نسبة تقارب 4 أضعاف الشخص العادي، خصوصا المدافعين، الذين يواجهون هذا الخطر في نهاية حياتهم 5 أضعاف العموم.

وتضاف هذه النتائج إلى بحث سابق عن 7,500 لاعب سابق، كانوا أكثر عرضة للموت بمرض الخرف بنسبة تقارب 3 أضعاف ونصف الشخص العادي في نفس الفئة العمرية.

عدة لاعبين من الجيل التاريخي لمنتخب إنجلترا تعرضوا للمرض ذاته، وهي الدولة التي بدأ منها التحرك الرسمي:

الإجابة بدأت في إنجلترا بالفعل في يوليو الماضي، حيث نال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الموافقة على إجراء تجربة في الموسم الجديد لإلغاء ضربات الرأس المتعمدة في الفئات العمرية تحت 12 عاما.

وانطلقت التجربة في موسم 2022-2023، بهدف إلغاء ضرب الكرة بالرأس عمدا بصورة نهائية اعتبارا من موسم 2023-2024 إذا نجحت التجربة.

وبالفعل أصدر الاتحاد تعليماته بتحديد أو إلغاء الضربات الرأسية تماما في التدريبات، بهدف مواجهة المخاطر الصحية المتعلقة بهذا الجزء من اللعبة.

ووصف الاتحاد الإنجليزي هذه الخطوة في بيان رسمي بأنها "مقاربة حذرة لضمان اللعب والاستمتاع بكرة القدم بينما لا تزال الأبحاث جارية في هذه المسألة".

على الجانب الآخر تعمل شركة مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على تطوير برنامج تدريبي يعتمد على الواقع الافتراضي لتفادي الرأسيات في التدريبات.

عامر حسين الدوري المصري روي فيتوريا منتخب مصر ضربات الرأس ركلات الترجيح
نرشح لكم
كوكو لـ في الجول: كهربا اعتذر لي.. وهكذا تصديت لركلة ربيعة كوكو: هدف الأهلي كانت فرصة مؤكدة لنا خبر في الجول - الكشف عن الشركة الجديدة لملابس النادي المصري مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس مدرب السويس: حاولت استدراج الأهلي لركلات الترجيح.. وحدث ما خشيته هدية التجديد... الشحات يمنح الأهلي فوزا مثيرا على منتخب السويس والتأهل في الكأس حوار في الجول - "الأهلي هيعلم عليك" وإنسانية صلاح.. كواليس زيارة جوارديولا إلى مصر
أخر الأخبار
اسكواش - الثالثة لـ عسل في السلسلة الختامية.. ونوران جوهر تتوج في ماراثون الـ 130 دقيقة 32 دقيقة | رياضات أخرى
كوكو لـ في الجول: كهربا اعتذر لي.. وهكذا تصديت لركلة ربيعة 59 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف لـ في الجول حقيقة احتساب الرأسيات بهدفين.. وسر ركلات الترجيح الجديدة ساعة | الكرة المصرية
كوكو: هدف الأهلي كانت فرصة مؤكدة لنا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الكشف عن الشركة الجديدة لملابس النادي المصري ساعة | الدوري المصري
مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب السويس: حاولت استدراج الأهلي لركلات الترجيح.. وحدث ما خشيته 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز 4 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة