كوكو: هدف الأهلي كانت فرصة مؤكدة لنا

الإثنين، 26 يونيو 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

الأهلي - منتخب السويس - محمود كوكو

يرى محمود كوكو حارس مرمى منتخب السويس أن فريقه قدم مستوى جيد أمام الأهلي رغم الخسارة.

وقال كوكو لقناة صدى البلد: "هدف الأهلي كانت هجمة لنا وفرصة خطيرة للتسجيل أمام الأهلي وبسبب الهجوم بعدد كبير ارتدت الكرة بهجمة منظمة سريعة في ظل عدم عودة الدفاع وسجل حسين الشحات".

وأضاف "طوال المباراة كنا نقدم صورة تليق باسم نادي منتخب السويس والحوارات مع لاعبي الأهلي كانت ودية ومحترمة وباركنا لهم الفوز ببطولة إفريقيا".

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وأردف "أتمنى أن أعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "العديد من أفراد الجهاز الفني والإداري في الأهلي تحدثوا معي وأشادوا بالمستوى الذي قدمته في المباراة".

وفاز الأهلي على منتخب السويس بهدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، ليتأهل إلى دور الـ16 ويلعب ضد الداخلية.

وتصدى محمود كوكو خلال المباراة لركلة جزاء من أمام رامي ربيعة مدافع الأهلي.

الأهلي كأس مصر منتخب السويس محمود كوكو
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