مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس

تساءل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن غياب الجماهير، بعد الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "أول سؤال أريد أن أطرحه: لماذا لا توجد جماهير؟ لم يجبني أحد".

وأضاف "نحن أيضا لا نزال بانتظار أدواتنا ومعداتنا المحتجزة في المطار".

وكان الأهلي قد استورد معدات للمساعدة في رفع كفاءة التدريبات، ولكن عملية إنهاء أوراقها وإجراءاتها لم تكتمل بعد.

وعن المباراة قال كولر: "المباراة كانت صعبة كما توقعت. قلت للاعبين إننا بحاجة للجدية لأن المنافس سيضيق المساحات وكان يملك خبرات في كيفية إغلاق المباراة".

وأوضح "كنا سيئين في الشوط الأول وكان هناك حالة من التراخي، وبعد نزول محمد مجدي أفشة تحسن الوضع ونشط الفريق وبات شكله أفضل".

وعن إهدار رامي ربيعة لركلة الجزاء قال: "ربيعة يسجل ركلات الجزاء في التدريبات باستمرار. هذه أول مرة أراه يهدر. في النهاية تمكننا من التسجيل بعد تمريرة مميزة من أحمد قندوسي لحسين الشحات".

وواصل "حاولت خلال الأيام الماضية العمل على تفادي تلك الحالة من التراخي. المشكلة أن العطلات تفاوتت من لاعب لآخر، وهناك أيضا تأثير فرحة دوري الأبطال التي تختلف من لاعب لآخر".

وتابع كولر "ألا يكون الشخص في يومه هو أمر وارد الحدوث في كل المجالات".

أما عن سر تأخر الفوز قال كولر: "في مباريات الكأس المهم أن تفوز، وهذا ما حدث".

وأكمل السويسري "نحن أكثر الفرق إحرازا للأهداف وخلقا للفرص، ونحاول العمل على التطور وسط ضغط المباريات".

وعن سبب مشاركة خالد عبد الفتاح كظهير أيسر وعدم ظهور كريم الدبيس قال: "لم تكن المباراة سهلة ورأيت أنها بحاجة للاعب مثل خالد، أما الدبيس فلا يزال في مرحلة التطور ومن الممكن أن يتسبب لعبه لمباراة صعبة في "حرقه" ومن ثم نخسر اللاعب".

واختتم "لدينا ثقة كبيرة في كريم الدبيس، وخالد عبد الفتاح قدم مباراة كبيرة".

وسجل حسين الشحات هدف فوز الأهلي في الدقيقة 87.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ 16 لملاقاة الداخلية.

والفائز من هذه المواجهة يلتقي مع الفائز من حرس الحدود والمصري في ربع النهائي.

ويلتقي النجوم مع إنبي، والزمالك مع المقاولون العرب، والبنك الأهلي وبيراميدز في بقية مباريات ربع النهائي.