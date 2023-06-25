مدرب السويس: حاولت استدراج الأهلي لركلات الترجيح.. وحدث ما خشيته

الأحد، 25 يونيو 2023 - 23:09

كتب : حسام نور الدين

ميمي فريد

أشاد ميمي فريد مدرب منتخب السويس بأداء لاعبيه عقب الخسارة أمام الأهلي بهدف دون رد في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

وقال فريد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أشكر اللاعبين فقد استوعبوا ونفذوا التعليمات وكان تركيزهم عاليا بعد متابعة مباريات الأهلي الأخيرة".

وأضاف "اللاعبون قدموا قتالا غير طبيعي. كنت أخشى ألا نتحمل الضغط في آخر 10 دقائق، ولكن في النهاية اللاعبون كانوا رجالا، وهذه بداية للفترة المقبلة".

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وأوضح "الأهلي نتابعه ونعرف تحركات خط وسطه ومسألة دخول حمدي فتحي باستمرار للعمق".

وتابع فريد "في بداية المباراة طلبت من المدافعين أن يتعاملوا مع محمود كهربا وحمدي فتحي، واضطررت لإضافة لاعب خامس في الدفاع للحد من خطورة الأهلي".

واختتم "كنت أريد استدراج الأهلي لركلات الترجيح وكنت أخشى هبوط اللياقة في الدقائق الأخيرة، وهذا ما حدث بتفوق أجنحة الأهلي"

وسجل حسين الشحات هدف فوز الأهلي في الدقيقة 87.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ 16 لملاقاة الداخلية.

والفائز من هذه المواجهة يلتقي مع الفائز من حرس الحدود والمصري في ربع النهائي.

ويلتقي النجوم مع إنبي، والزمالك مع المقاولون العرب، والبنك الأهلي وبيراميدز في بقية مباريات ربع النهائي.

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