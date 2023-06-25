هدية التجديد... الشحات يمنح الأهلي فوزا مثيرا على منتخب السويس والتأهل في الكأس

قاد حسين الشحات فريقه الأهلي للتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد التغلب على منتخب السويس بهدف دون رد.

وفاز الأهلي على منتخب السويس بهدف في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، ليتأهل إلى دور الـ16 ويلعب ضد الداخلية.

ومنح الشحات الأهلي الفوز في المباراة بعد ساعات قليلة من تجديد تعاقده مع الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة.

وصف المباراة

📋خالد عبد الفتاح على الجهة اليسرى وكهربا يقود هجوم الأهلي أمام منتخب السويس. 🔴🦅#في_الكأس pic.twitter.com/bGHpxDKcIQ — FilGoal (@FilGoal) June 25, 2023

بدأ الأهلي المباراة بمحاولات على المرمى ووصلت الكرة إلى كهربا أمام المرمى بعد تمريرة طويلة من رامي ربيعة لكنه سدد وتصدى له محمود كوكو حارس السويس.

وكاد الشحات أن يسجل للأهلي في الدقيقة 13 بعدما سدد كرة اصطدمت في الدفاع وعادت له ليضعها من أعلى الحارس لكن الكرة مرت جوار المرمى.

ومن جديد تألق محمود كوكو أمام كهربا وأنقذ منه فرصة خطيرة.

واستمر ضغط الأهلي بقوة في الدقائق المتبقية من الشوط في محاولة للخروج بهدف التقدم إلا أن الحارس محمود كوكو واصل التألق أيضا ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني شارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من أليو ديانج.

ونجح أفشة في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد تمريرة من حمدي فتحي ليتعرض للعرقلة من محمود رفعت.

وتقدم رامي ربيعة لتسديد ركلة الجزاء لكن الحارس كوكو واصل التألق وأمسك بالكرة من أمامه.

واستمرت محاولات الأهلي لتسجيل هدف التقدم ولكن محمود كوكو واصل التألق والتصدي لكل هجمات الأحمر.

ودفع كولر بالثنائي أحمد قندوسي وأحمد عبد القادر بدلا من حمدي فتحي وطاهر محمد في محاولة لتنشيط الهجوم.

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هدية التجديد وهدف قاتل

ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى أحمد قندوسي الذي مررها مباشرة إلى الشحات ليسدد في الشباك مسجلا هدف فوز الأهلي في الدقيقة 87.

وكاد الشحات أن يسجل الهدف الثاني بعد توغل من الناحية اليمنى ومراوغة الدفاع ثم مرر إلى كهربا الذي سدد كرة أبعدها الدفاع والحارس.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

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